В Белгороде из-за дефицита лекарств проверят аптеки
Белгород, 28 октября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Наличие лекарств в аптеках Белгорода проверят чиновники. Об этом 28 октября на своей странице в социальной сети написал мэр города Юрий Галдун.
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В областном центре в розничной сети возник дефицит лекарств, прежде всего, антибиотиков, назначаемых при комплексном лечении коронавирусной инфекции. При этом, по словам первого заместителя начальника департамента здравоохранения региона Людмилы Крыловой, в медицинских организациях недостатка в препаратах нет — существует трёхнедельный запас, и проводится процедура закупки новых. Мэр Белгорода инициировал проверки аптек.
По данным властей, лекарства исчезли из аптек из-за технического сбоя при введении новой системы государственной регистрации препаратов. К 1 ноября ситуацию надеются исправить.
Свой вклад в лекарственное обеспечение ковид-площадок внесла Белгородская епархия — медикам передали 4,1 тысячи упаковок антибиотиков.