Москва, 28 октября, 2020, 09:34 — ИА Регнум. В отношении инцидента в Омске, когда две кареты скорой помощи привезли заражённых коронавирусом людей к зданию минздрава Омской области, должна быть проведена тщательная проверка. Об этом заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Омске, должна быть проведена тщательная проверка», — сказал Мурашко.

По его словам, в период пандемии коронавируса региональные власти должны уделять должное внимание организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи, а также работать над маршрутизацией.

Мурашко подчеркнул, что в ситуации высокого уровня давления на медицинскую сеть медики должны работать как единое целое для обеспечения оказания гражданам качественной и доступной медицинской помощи. Он отметил, что в данной ситуации никакое давление недопустимо.

Министр также анонсировал визит в Омск заместителя министра здравоохранения Евгения Камкина и замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 27 октября две кареты скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии, к зданию минздрава Омской области. Это было сделано в связи с невозможностью госпитализации людей из-за переполненных больниц. В настоящее время пациенты госпитализированы и проходят курс лечения.