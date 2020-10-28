Санкт-Петербург, 28 октября, 2020, 08:44 — ИА Регнум. Напряженная ситуация с распространением COVID-19, а также других респираторных инфекций, включая грипп, может сохраниться в Санкт-Петербурге до весны 2021 года. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

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"Сезонный подъем респираторных инфекций длится у нас до конца марта, до начала апреля. Весь этот период, я думаю, будет сохраняться уровень заболеваемости, а затем, наверное, наступит постепенное снижение», — предположила она в интервью ТАСС.

По словам специалиста, осенний рост заболеваемости коронавирусной инфекцией вызван массовым несоблюдением населением мер профилактики в общественных местах, на это наложилось возвращение людей из отпусков и начало учебного года.

«Рост заболеваемости был отмечен во всех группах, как среди детей, так и взрослых, но наиболее интенсивные показатели заболеваемости были как раз среди детей и школьников», — пояснила Чхинджерия.

Одновременно выросла заболеваемость и молодых людей, и лиц среднего трудоспособного возраста, и пожилых петербуржцев из групп наибольшего риска.

В петербургском управлении Роспотребнадзора ожидают, что в связи с начавшими удлинёнными осенними каникулами у школьников «заболеваемость снизится среди детей, посещающих образовательные учреждения».

Как сообщалось, глава Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова не исключила того, что в городе будут отменены массовые мероприятия по случаю встречи Нового года, в том числе детские ёлки.