Краснодар, 28 октября, 2020, 08:05 — ИА Регнум. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение о взыскании с государственного учреждения «Санаторий «Беларусь» управления делами президента Белоруссии более 49,8 млн рублей. Обжаловать вердикт санаторий не смог и обратился с заявлением о приостановлении исполнения судебного решения, но оно судом пока не рассмотрено, передаёт ИА REGNUM.

Евгений Лодянов Панарама города Сочи

ООО «Финансово-строительная группа Корпорация», выполнявшее работы по строительству отеля апартаментного типа в Сочи по договору от 2011 года, обратилось в суд. Подрядчик взыскивал с санатория в Сочи 58 885 570 рублей 46 копеек задолженности при стоимости договора чуть более 160 млн рублей.

Арбитраж Кубани удовлетворил претензии частично — на 58 142 780 рублей. Тогда ответчик попытался обжаловать вердикт. Решение было пересмотрено, и сумма взысканного долга сократилась до 49 858 955 рублей.

«Судебный акт мотивирован тем, что работы фактически выполнены (исключена стоимость некачественно выполненных работ), объем и стоимость определены с учётом экспертного заключения», — отмечается в материалах дела.

Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму

Напомним, управление делами главы Белоруссии в период президентства Александра Лукашенко было учредителем как минимум трёх санаториев в Краснодарском и Ставропольском краях. Помимо этого, у ведомства есть санаторий в Крыму.