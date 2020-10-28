Санкт-Петербург, 28 октября, 2020, 07:32 — ИА Регнум. Традиционные новогодние ёлки для детей и другие новогодние мероприятия в Петербурге в этом году могут быть отменены в связи с тяжелой эпидемической ситуацией из-за коронавирусной инфекции. Об этом в эфире городского телеканала «78» заявила глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка на Манежной площади в январе 2020 года

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"Полагаю, что больших новогодних праздников в Петербурге не будет. Под вопросом и ёлки, и другие мероприятия», — сказала Башкетова.

Причиной является неблагоприятное развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции, вторая волна которой оказалась сильнее, чем первая.

«Мы выросли по заболеваемости почти на 55% по сравнению с сентябрём. Мы растём, и ситуация серьёзнее, чем весной, так как тогда все сидели по домам», — пояснила Наталия Башкетова.

Напомним, с 28 октября во всей России Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим в общественных местах и на транспорте, а также на парковках и в лифтах.

В Петербурге накануне был поставлен очередной «рекорд» по числу новых носителей: выявлен 721 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Всего с начала пандемии подтверждено 58 236 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3674 человека. Выздоровели 36 833 человека.