Топ-менеджер банка Севастополя проиграл иск агентству Набиуллиной
Севастополь, 28 октября, 2020, 03:30 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал главе правления АО «Севастопольский Морской Банк» Татьяне Герасимовой в удовлетворении иска к госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», главой совета директоров которого является председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Истица требовала признать недействительным приказ, принятый в день назначения санации в банке — в январе 2020 года. Вердикт суда пока не изготовлен в полном объёме. Решение может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.
В деле речь шла «о признании недействительным приказа No 3/1/2901
Напомним, на сегодня топ-менеджеры банка, учрежденного в 1994 году, пытаются оспорить ещё ряд документов, в том числе об уменьшении уставного капитала до одного рубля. 18 ноября арбитраж, например, рассмотрит иск крупного акционера и главы совета директоров Александра Анненкова, который требует признать незаконным довыпуск акций, опасаясь, что это приведёт к уменьшению доли акционеров в уставном капитале.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк санируется с января 2020 года и срок оздоровления ему продлён до конца декабря. Предполагается, что юрлицо может войти в структуры санатора — «Российского национального коммерческого банка» (РНКБ Банка).
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