Бишкек, 28 октября, 2020, 01:13 — ИА Регнум. «Перед главой Киргизии стоит сложная задача — успокоить инвесторов и найти такие форматы взаимодействия, чтобы сохранить для них возможность работы в стране на тех же условиях, что и раньше», — старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал ИА REGNUMзаявление и. о. президента Киргизии Садыра Жапарова о положении иностранных инвесторов.

President.kg Садыр Жапаров

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По мнению эксперта, риторика исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова в отношении иностранных инвесторов объяснима.

«После прихода к власти ему нужно учитывать интересы тех групп, благодаря которым он занимает текущее положение. Во время оппозиционной деятельности он озвучивал определенные взгляды, настрой и лозунги в отношении некоторых крупных инвестиционных проектов в стране. И какая-то часть общества разделила его взгляды. Сейчас Жапаров не может отвернуться от своих сторонников, так как ему еще нужна их поддержка на предстоящих выборах».

Притчин считает, что «сейчас задача президента — сохранить имидж руководителя, который, с одной стороны, соблюдает интересы инвесторов, а с другой — пользуется поддержкой сторонников, требующих радикальных шагов в отношении иностранного бизнеса».

"Это тонкая грань, и Жапаров старается придерживаться сбалансированной позиции, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы». У политика сейчас непростая ситуация», — сказал он.

Российский эксперт считает, что «перед главой Киргизии стоит сложная задача — успокоить инвесторов и найти такие форматы взаимодействия, чтобы сохранить для них возможность работы в стране на тех же условиях, что и раньше».

"Скорее всего, он будет вести работу по вовлечению местного населения и развивать социальные проектов в зоне ответственности иностранного бизнеса», — предположил собеседник.

Он подчеркнул, что горнорудная отрасль в Киргизии «традиционно является ключевой».

«Например, в разные годы вклад крупнейшего рудника «Кумтор» достигал 10% ВВП республики. Поэтому нужно сохранить отрасль, вне зависимости от конъюнктуры экономики. Золотодобыча всегда была важной и стабилизирующей сферой, которая играла важную роль в формировании государственного бюджета. В интересах властей — обеспечить бесперебойную работу на подобных предприятиях. А в идеале — попытаться привлечь новых инвесторов и нарастить мощности», — пояснил Притчин.

Аналитик полагает, что в сложившейся ситуации «это будет непросто».

«Налаживание ситуации в инвестиционной отрасли очень сложная работа, которая зависит от многих факторов. В числе которых — переговоры с иностранным бизнесом, обеспечение им гарантий безопасности и выполнение ожиданий, которые присутствуют у некоторых политических сил Киргизии».