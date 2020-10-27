Москва, 27 октября, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Вопросы Сирии, Ливии и Нагорного Карабаха обсудили в ходе телефонных переговоров российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 27 октября в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Отмечается, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе Анкары, обсуждалась «тематика взаимодействия на сирийском направлении».

Анкара и Москва отметили «важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договорённостей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье». Обсуждалась и тема «дальнейшей нормализации обстановки и активизации межливийских мирных переговоров».

Относительно урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе Москва выразила «глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока».

Российский президент сообщил своему собеседнику о том, какие переговоры ведутся Москвой с Ереваном и Баку и какие меры принимаются для остановки войны и возобновления переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на эти же темы провели переговоры главы МИД РФ и Турции. Москва также подчеркнула, что иностранным боевикам не место в зоне нагорно-карабахского конфликта.