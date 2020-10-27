Ереван, 27 октября, 2020, 21:45 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе новый фронт сформирован вдоль реки Воротан возле границы Армении, сообщил 27 октября на брифинге представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.

Soghomon Matevosyan Река Воротан

По его словам, азербайджанские войска пытаются наступать с юга на север в сторону Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией.

«Вдоль реки Воротан сформировался фронт боевых действий. Кроме того, менее интенсивные боевые действия ведутся на северном направлении. Продолжаются операции против диверсионно-разведывательных групп Азербайджана», — сказал Ованнисян.

«Противник попытался атаковать в направлении Бердзора, а также приблизиться на юге к границе Армении, однако все попытки были успешно пресечены», — сообщил представитель МО Армении.

«Обезврежено несколько диверсионных групп. Противник потерял количественные и технологические преимущества, что связано как с местностью боевых действий, так и улучшением наших навыков и опыта», — добавил Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Карабахе продолжается наступательная операция ВС Азербайджана. Армянская сторона признала гибель более тысячи своих военных. Азербайджан данные о потерях тщательно скрывает.