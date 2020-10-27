Минобороны Армении: в Карабахе фронт установился вдоль реки Воротан
Ереван, 27 октября, 2020, 21:45 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе новый фронт сформирован вдоль реки Воротан возле границы Армении, сообщил 27 октября на брифинге представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.
По его словам, азербайджанские войска пытаются наступать с юга на север в сторону Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией.
«Вдоль реки Воротан сформировался фронт боевых действий. Кроме того, менее интенсивные боевые действия ведутся на северном направлении. Продолжаются операции против диверсионно-разведывательных групп Азербайджана», — сказал Ованнисян.
«Противник попытался атаковать в направлении Бердзора, а также приблизиться на юге к границе Армении, однако все попытки были успешно пресечены», — сообщил представитель МО Армении.
«Обезврежено несколько диверсионных групп. Противник потерял количественные и технологические преимущества, что связано как с местностью боевых действий, так и улучшением наших навыков и опыта», — добавил Ованнисян.
Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Карабахе продолжается наступательная операция ВС Азербайджана. Армянская сторона признала гибель более тысячи своих военных. Азербайджан данные о потерях тщательно скрывает.