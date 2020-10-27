Санкт-Петербург, 27 октября, 2020, 20:41 — ИА Регнум. В Петербурге начались рейды по общественному транспорту — ищут пассажиров, нарушающих «масочный режим». Как сообщили в Смольном, накануне прошли усиленные рейды, а с 24 октября всего было составлено 24 протокола на нарушителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры заходят в автобус

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«Контроль усилен как в наземном транспорте, так и в метрополитене. В общей сложности сформировано 18 мобильных бригад, которые проверяют пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев. В метрополитене пассажиров без средств индивидуальной защиты не пропускают на станции», — заявили в комитете по транспорту.

Протокол об административном правонарушении влечет за собой штраф в 4 тыс. рублей.

Сейчас мобильные бригады работают во всех районах города, утверждают чиновники. Например, 26 октября усиленному контролю подверглись маршруты автобусов №№ 47 и 151 в Василеостровском районе, №№ 79 и 154 — в Приморском районе, трамвая № 52 и троллейбуса № 46 — в Красносельском районе. В Колпино особое внимание уделили автобусам №№ 326 и 386.

Ротация маршрутов будет происходить постоянно, чтобы можно было охватить больше транспортных потоков.

«Пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты (гигиенические маски и перчатки) при поездках в наземном общественном транспорте и в метрополитене, а также при нахождении на остановках, на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзале и аэропорту. Это вынужденная мера для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией», — подчеркнули в Смольном.

Те же правила касаются и поездок на легковом такси, напоминают чиновники. За соблюдением этих требований следят сотрудники ГИБДД: дорожные инспекторы визуально определяют наличие в такси людей без средств индивидуальной защиты и останавливают автомобиль, после чего всем выписывают штраф в 4 тыс. рублей.

«В случае сопротивления водителя или пассажиров инспектор ГИБДД может вызвать сотрудников охраны правопорядка или доставить нарушителей в отделение полиции», — грозит Смольный.