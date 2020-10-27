Путин пошутил про «вину» летучих мышей в пандемии COVID-19
Москва, 27 октября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. Шутка про летучих мышей прозвучала 27 октября на заседании Совета по культуре и искусству. Обсуждался вопрос финансирования учреждений культуры в России, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой отметил, что «артисты циркового жанра, особенно номеров с животными, оказались практически без зарплаты, они застряли в тех городах, где их застиг конвейер, и вместе с животными находятся там, иногда даже на кормление животных деньги найти очень сложно».
В ответ на это президент РФ Владимир Путин пообещал, что на эту проблему власти обратят внимание.
Напомним, по одной из версий, вирус SARS-CoV-2 начал распространяться из города Уханя (провинция Хубэй, Китай), где на рынке продавались, среди прочих, летучие мыши.
В геноме коронавируса были обнаружены составные части, близкие коронавирусам летучих мышей и панголинов. Ряд учёных считает эту версию ложной.