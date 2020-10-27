Москва, 27 октября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. Шутка про летучих мышей прозвучала 27 октября на заседании Совета по культуре и искусству. Обсуждался вопрос финансирования учреждений культуры в России, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Заседание Совета по культуре и искусству (в режиме видеоконференции)

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Советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой отметил, что «артисты циркового жанра, особенно номеров с животными, оказались практически без зарплаты, они застряли в тех городах, где их застиг конвейер, и вместе с животными находятся там, иногда даже на кормление животных деньги найти очень сложно».

Толстой «Знаю, что сейчас Министерство культуры и аппарат правительства решают эту проблему, возможно, и к Вам обратимся за помощью, может быть, из резервного фонда президента можно будет как-то… Животные уж точно не виноваты, и их надо кормить».

В ответ на это президент РФ Владимир Путин пообещал, что на эту проблему власти обратят внимание.

Путин «Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чём не виноваты? Ладно, шучу».

Напомним, по одной из версий, вирус SARS-CoV-2 начал распространяться из города Уханя (провинция Хубэй, Китай), где на рынке продавались, среди прочих, летучие мыши.

В геноме коронавируса были обнаружены составные части, близкие коронавирусам летучих мышей и панголинов. Ряд учёных считает эту версию ложной.