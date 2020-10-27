Афины , 27 октября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Греции впервые с начала пандемии превысил тысячу человек. Об этом сообщило 27 октября министерство здравоохранения страны.

Греция

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Согласно официальным данным, в Греции за последние сутки зафиксировано 1259 новых случаев заражения коронавирусом, что приблизительно в 3,5 раза выше показателей, наблюдавшихся неделей ранее. Общее число выявленных инфицированных достигло 32 752 человек.

Напомним, ранее сегодня в Сербии также впервые было зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки.