Париж, 27 октября, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «вдохновляет террористов» на атаки. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В своем официальном профиле в социальной сети Instagram Кадыров заявил, что Макрон «вдохновляет террористов», оправдывая публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда свободой самовыражения.

«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — заявил глава Чечни.

Читайте также:Кадыров потребовал от Макрона прекратить нападки на ислам

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики выдвинул идею «просвещенного ислама». Вслед за Турцией представители Пакистана, Марокко, Ирана и Саудовской Аравии также осудили «атаку Макрона на ислам» и призвали бойкотировать французские товары.