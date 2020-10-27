Москва, 27 октября, 2020, 21:04 — ИА Регнум. Отстаивание в судах интересов России и её истории является одним из элементов государственной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов, комментируя решение Солецкого районного суда Новгородской области, впервые в РФ признавшего геноцидом массовое убийство советских граждан нацистскими оккупантами и их пособниками.

«На сегодняшний день наше руководство, видимо определило вектор для себя политического развития страны и тех знаковых явлений и событий в мире, от которых будет отсчитываться рождение нашей государственности современной России. Во времена Ельцина мы отказались от советского прошлого и старались обходиться без него пытаться его критиковать и тем самым строить новую страну. До этого Горбачев пытался отмежеваться от советского прошлого, каялся во всех грехах и пытался объяснить, что во всем негативном происходящем в мире виноваты коммунисты и страна советов. Эту же линию подхватил Ельцин», — сказал Краснов.

Однако с приходом к власти действующего президента РФ Владимира Путина идеология стала меняться. В России начали выборочно подходить к своей истории, брать из неё всё самое лучшее, пытаться опираться и ориентироваться на эту память. В обществе выработался консенсус, который определил, чем является такое событие, как Великая Отечественная война. Что именно она сформировала в окончательном виде российскую идентичность, общность, государство, единый советский народ. И этот вопрос в современном российском обществе не обсуждается, не вызывает сомнений, отметил эксперт.

«Это является апогеем развития нашей государственности, когда мы сломали хребет фашистской Германии, победили почти всю Европу, которая её поддерживала и вернули странам Европы свободу и независимость. Так как мы во время перестройки попытались сами себе выливать ушаты грязи на голову, то эти же идеи — признания итогов второй мировой войны недействительными, пересмотр решений Нюрнбергского процесса подхватили страны бывшего советского союза при его развале. Они стали предъявлять претензии и свои счёты России как правопреемнице советского союза и много оказалось людей, политических лидеров, которые поддержали идеи развенчания советского прошлого. Совет Европы принимал решение об осуждении коммунистических режимов, но потом вмешавшись наше государство заставило Европу поменять решение. Там было указано «тоталитарных режимов», — заявил Краснов.

Таким образом, ряд стран Евросоюза и бывшего СНГ пытаются поставить знак равенства между прошлым СССР и прошлым нацистской Германии, связать фашизм и социализм в единое целом и их приравнять. Эти попытки являются грубейшим нарушением решений Нюрнбергского трибунала и не соответствуют исторической правде.

«Но, видимо, проигравшие страны хотят взять реванш на дискуссионных площадках фальсифицируя историю, и попытаться вызвать комплекс неполноценности у современной России и её граждан, очернить наши победы и сделать так, чтобы между фашистской идеологией и коммунистической был знак равенства, чтобы нивелировать все наши достижения и победы», — отметил Краснов.

Как элемент борьбы с этими действиями, в России начали рассекречивать архивы, показывать зверства и издевательства фашистов и их приспешников на территории СССР. На основании этих документов проводятся процессы, которые дают возможность официально осудить действия военных преступников фашистской Германии. В дальнейшем на эти решения суда можно будет опираться при спорах и диалогах с оппонентами, считает эксперт.

«Официально признан геноцид евреев, цыган, других малых наций и память их жертв, и их интересы защищаются международными нормами и законами, а русские люди, понесшие самые большие жертвы в этой войне — порядка 27 млн человек принесли на алтарь Победы, это нашими оппонентами не учитывается. Мы вступили, видимо, опять в острую фазу холодной войны с Западом и сейчас сражаемся, слава богу не на поле битвы, а на поле исторической битвы, исторической правды, истории, чтобы отстоять свою идентичность, государственность. И принятые решения в рамках судов это и является тем, что наше государство принимает законное и обоснованное решение на основании архивных документов и материалов, которые были выявлены нашими следственными органами в прошлом, но не поднимались в силу того, что у нас был построен социалистический лагерь. Мы не хотели обострять вопрос, так как видимо считали, что он закрыт после нашей победы. Однако, сейчас нам приходится опять заново отстаивать интересы своей родины, истории на полях уже битвы идеологической и в судах», — подытожил Краснов.