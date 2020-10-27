Рим, 27 октября, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Нет ни малейшей вероятности, что в Италии будут проблемы с продовольствием из-за антикоронавирусных ограничений, заявили во вторник, 27 октября, представители профильной национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

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Они обратились с призывом к гражданам не устраивать толп в супермаркетах, потому что такие скопления не только не нужны, но и могут привести к новым заражениям.

По даннымна 26 октября, в Италии умерли37 479человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на141(днем ранее — на128). Выздоровели 264 117 человек, за сутки этот показатель увеличился на2309(днем ранее — на2352). Число подтвержденных носителей выросло на17 012(днем ранее — на21 273). Было проведено чуть менее 125 тысяч тестов, положительный результат — у 13,64% (накануне — 13,14%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет542 789. В настоящее время заражены236 684человека— на14 443больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этоговремени оноувеличилосьпочти в 20раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия и работа учреждений общественного питания. Власти страны отвергают возможность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако властям регионов предоставлено право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.