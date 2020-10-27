Санкт-Петербург, 27 октября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия изменила границы четырех одномандантных избирательных округов по выборам в Законодательное собрание города. Решение было одобрено на заседании 27 октября.

ИА REGNUM Выборы в Петербурге

Теперь в округ №1, по которому в Заксобрание избрался вице-спикер, единоросс Сергей Соловьев, вошел муниципалитет «Морские ворота». Его лишился округ №16 — по нему в ЗакС прошел беспартийный депутат Андрей Васильев, входящий во фракцию «Единой России».

Частично МО № 54 включили в округ №15, по которому в ЗакС прошел самый пожилой депутат, единоросс Борис Ивченко, прославившийся тем, что засудил телеканал «Дождь» за скандальный опрос о блокаде Ленинграда.

Своих территорий зато лишился избирательный округ №23, который также представлен единороссом Юрием Авдеевым, бывшим главой комитета Смольного по физкультуре спорту.

Предлогом к перерисовке схем стал тот факт, что в некоторых округах количество избирателей на 20% отличалось от нормы по городу. Теперь свое слово в определении границ округов за год до выборов скажет городской парламент, которому предстоит утвердить новую схему.