Санкт-Петербург, 27 октября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Политические партии вольны выбирать, каким образом выдвигать кандидатов на выборы — голосовать ли сразу по списку кандидатур или только по каждой из них отдельно. Любые ограничения здесь должны быть «адекватны», а не избыточны, говорится в новейшем постановлении Конституционного суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Поводом к толкованию некоторых норм в КС стала жалоба члена Московского областного отделения КПРФ Михаила Серяпова. Он баллотировался по списку на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 15, и сначала территориальный избирком его зарегистрировал. Но после жалоб конкурентов Видновский горсуд Московской области отменил это решение: предлогом стало то, что КПРФ голосовала тайно по каждой кандидатуре в списке отдельно, а за весь список — не голосовала, соответствующих документов не было приложено.

Серяпов пошел в суд, но проиграл вплоть до Верховного. В результате ему пришлось оспаривать конституционность статей 35 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», а также статей 27 и 30 регионального закона «О муниципальных выборах в Московской области». По мнению заявителя, эти нормы позволяют избиркомам вмешиваться в дела партии.

КС РФ не согласился, что указанные нормы антиконституционны. Тем не менее суд признал, что правовое регулирование порядка и условий выдвижения и регистрации кандидатов на выборах «должно отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям правовой определенности и не носить характера избыточных, чрезмерных ограничений, создающих, вопреки конституционному принципу равенства, произвольные препятствия для свободы деятельности политических партий и реализации избирательных прав граждан».

«Приведенные законоположения в системе действующего правового регулирования призваны гарантировать демократичность порядка выдвижения кандидатов в депутаты политическими партиями при сохранении их политико-управленческой автономности», — подчеркивают в КС.

Суд и раньше указывал, что «вводимые ограничения конституционных, в том числе избирательных, прав и свобод должны быть не только юридически, но и социально обоснованы», и оправдать правовые ограничения прав и свобод можно, «только если такие ограничения адекватны социально необходимому результату».

Тем не менее, полагает Конституционный суд, эти разъяснения, хоть и звучат в пользу заявителя, не затрагивют «результатов выборов депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области, состоявшихся 22 декабря 2019 года», а значит, не могут служить основанием для их пересмотра.

Впрочем, замечает суд, Михаил Серяпов может затребовать компенсации по закону в соответствии со статьей 53 Конституции РФ, гарантирующей каждому право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов госвласти или их должностных лиц.