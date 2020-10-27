В российских вузах «катастрофическая ситуация с русским и математикой»
Нижний Новгород, 27 октября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. «Нынешние решения социально значимых вопросов часто напоминают тушение пожара с помощью ассигнаций. Мне кажется, что в данном случае действует принцип: успокоить раздраженных и усталых людей, но вовсе не решить проблему», — доктор философских наук, профессор Нижегородского государственного университета имени. Н. И. Лобачевского Антон Фортунатов прокомментировал ИА REGNUMинициативу Министерства образования, согласно которой «не менее половины выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами в вузах».
Профессор считает, что предложение Минобраза «социально значимо не только потому, что в сегодняшних трудных условиях родителям всё сложнее платить гигантские деньги за внебюджетное обучение. Сегодня количество бюджетных ставок преподавателей также «привязано» к определенному количеству студентов. В разных вузах этот норматив отличается, но в среднем от 1:10 до 1:15».
При этом, по мнению Антона Фортунатова, «болезненные сокращения, которые в предыдущие годы прошлись по вузам, будут еще долго аукаться в высшей школе».
"Увольняли-то или переводили на полставки, на четвертьставки в первую очередь пожилых — представителей настоящих академических школ и носителей традиций, ведь они в жестоких рыночных условиях нынешнего российского образования оказались самыми бессловесными и беззащитными».
Фортунатов подчеркнул, что «увеличение потока студентов будет глотком свежего воздуха и для преподавателей». Однако в этой ситуации «есть и оборотная сторона медали».
Эксперт уверен, что «система образования разрушена и от нее остался только фасад».
«Внутри — бессовестная погоня за формальными показателями, каленым железом выжженные традиции и преемственность, в частности, из-за принципа «старикам здесь не место», вместо знаний — «компетенции», вместо осмысленности — тесты, вместо погружения в тему — его величество иленинг (электронное обучение)».
Собеседник вспомнил, как один его «знакомый профессор-математик сетовал, что из пяти групп абитуриентов по математике можно составить лишь одну, с которой можно действительно работать на уровне высшей школы. Остальные четыре на первых двух-трех курсах будут догонять азы общего образования, недополученные в средней школе.
«Та же катастрофическая ситуация и с русским языком, с литературой».
Профессор пояснил, что в текущем положении получается, что «увеличение бюджетных мест в университетах — это своеобразная компенсация ущербного всеобуча».
"К сожалению, нынешние решения социально значимых вопросов часто напоминают тушение пожара с помощью ассигнаций. Мне кажется, что в данном случае действует принцип: успокоить раздраженных и усталых людей, но вовсе не решить проблему. Глубинные, долгосрочные мероприятия без быстрого и зримого эффекта, к сожалению, остаются нереализованными», — резюмировал нижегородский профессор.