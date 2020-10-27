Нижний Новгород, 27 октября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. «Нынешние решения социально значимых вопросов часто напоминают тушение пожара с помощью ассигнаций. Мне кажется, что в данном случае действует принцип: успокоить раздраженных и усталых людей, но вовсе не решить проблему», — доктор философских наук, профессор Нижегородского государственного университета имени. Н. И. Лобачевского Антон Фортунатов прокомментировал ИА REGNUM инициативу Министерства образования, согласно которой «не менее половины выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами в вузах».

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР Двоечник

Профессор считает, что предложение Минобраза «социально значимо не только потому, что в сегодняшних трудных условиях родителям всё сложнее платить гигантские деньги за внебюджетное обучение. Сегодня количество бюджетных ставок преподавателей также «привязано» к определенному количеству студентов. В разных вузах этот норматив отличается, но в среднем от 1:10 до 1:15».

При этом, по мнению Антона Фортунатова, «болезненные сокращения, которые в предыдущие годы прошлись по вузам, будут еще долго аукаться в высшей школе».

"Увольняли-то или переводили на полставки, на четвертьставки в первую очередь пожилых — представителей настоящих академических школ и носителей традиций, ведь они в жестоких рыночных условиях нынешнего российского образования оказались самыми бессловесными и беззащитными».

Фортунатов подчеркнул, что «увеличение потока студентов будет глотком свежего воздуха и для преподавателей». Однако в этой ситуации «есть и оборотная сторона медали».

Эксперт уверен, что «система образования разрушена и от нее остался только фасад».

«Внутри — бессовестная погоня за формальными показателями, каленым железом выжженные традиции и преемственность, в частности, из-за принципа «старикам здесь не место», вместо знаний — «компетенции», вместо осмысленности — тесты, вместо погружения в тему — его величество иленинг (электронное обучение)».

Собеседник вспомнил, как один его «знакомый профессор-математик сетовал, что из пяти групп абитуриентов по математике можно составить лишь одну, с которой можно действительно работать на уровне высшей школы. Остальные четыре на первых двух-трех курсах будут догонять азы общего образования, недополученные в средней школе.

«Та же катастрофическая ситуация и с русским языком, с литературой».

Профессор пояснил, что в текущем положении получается, что «увеличение бюджетных мест в университетах — это своеобразная компенсация ущербного всеобуча».

"К сожалению, нынешние решения социально значимых вопросов часто напоминают тушение пожара с помощью ассигнаций. Мне кажется, что в данном случае действует принцип: успокоить раздраженных и усталых людей, но вовсе не решить проблему. Глубинные, долгосрочные мероприятия без быстрого и зримого эффекта, к сожалению, остаются нереализованными», — резюмировал нижегородский профессор.