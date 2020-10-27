Санкт-Петербург, 27 октября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. В Калининском районе Санкт-Петербурга появилась Аллея памяти погибших в пандемию петербургских медиков. В саду высадили 30 кленов и установили памятную табличку в честь врачей. Об этом 27 октября сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Пресс-служба администрации Калининского района СПб В Петербурге появилась Аллея памяти погибших в период пандемии медиков.

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Как отметил чиновник, подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашего города.

«Благодаря принимаемым мерам по противодействию коронавирусу в Петербурге уже сохранены многие тысячи жизней. И решающая роль здесь принадлежит медицинским работникам. В борьбе с коронавирусом они проявляют настоящий героизм и самоотверженность», — сказал он.

Он также уточнил, что помимо Аллеи в память о погибших медиках в 26 медицинских организациях появятся памятные доски. Кроме того планируется установка памятника медицинским работникам, погибшим во время пандемии.

Отметим, согласно общественному Списку памяти, созданному родственниками и коллегами погибших, во время пандемии в Петербурге и Ленобласти умерли 103 медицинских работника.

Вместе с тем, петербургские медики, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, получают региональные и федеральные выплаты. На данный момент из городского бюджета выплаты по 300 тысяч рублей получили 8447 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 29 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. При этом работа комиссий по признанию медицинских работников пострадавшими вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом продолжается.

Кроме региональных мер поддержки, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены их семей, получают единовременные страховые выплаты.

«Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования на основании справок медицинских организаций, составленных по результатам расследования, осуществлены выплаты 7526 заболевшим и семьям 25 скончавшихся медиков», — отметили в пресс-службе аппарата.