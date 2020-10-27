Москва, 27 октября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать компенсации гражданам за покупку масок на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В медицинской маске

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"Предлагаю создать механизм выплаты компенсации гражданам на приобретение защитных масок и включить расходы на них в потребительскую корзину», — заявил Миронов.

Парламентарий считает, что государство могло бы выплачивать компенсации из расчёта стоимости тридцати масок на месяц.

«За основу расчёта выплат можно взять среднюю стоимость одной маски в каждом конкретном регионе», — предложил он.

Роспотребнадзор ввёл с 28 октября обязательное ношение защитных масок в общественных местах, в том числе в такси, транспорте, на парковках, в лифтах.