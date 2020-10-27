Москва, 27 октября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. В Москве 28 октября истекает срок действия ограничений для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Несмотря на это, власти столицы ещё не сообщили, будет ли продлён домашний режим для групп риска.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

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Отметим, что режим ограничений для пожилых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниям действует в столице с 28 сентября. В этот период гражданам из групп риска рекомендовано не покидать своих квартир без крайней необходимости.

Кроме того, для решения проблем пенсионеров, которые могут возникнуть в период самоизоляции, вновь была запущена горячая линия. Звонки по ней принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00.