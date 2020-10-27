Нюрбург, Германия, 27 октября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. В сети появились снимки с испытаний обновленного седана Mercedes-Benz C-Class на гоночной трассе Нюрбургринг. Изображения размещены на сайте Motor1.

Motor.ru Тесты рестайлинговой модели Mercedes-Benz C-Class

Судя по полученным снимкам, внешний вид новинки будет выполнен в духе новой модели S-class, которая была представлена несколько недель назад. Тем не менее полностью разглядеть авто из-за камуфляжа нельзя.

По предположениям журналистов, на тестах проверялась общая работа подвески и рулевого управления автомобиля.

На данный момент известно, что новый C-Class укомплектован дизельным гибридным мотором, также разрабатывается более мощная версия модели от Mercedes-AMG с электрифицированным мотором. Этой информацией ранее поделился председатель правления концерна Daimler Ола Кэллениус.

Премьера нового C-class запланирована на 2021 год.

Ранее компания Mercedes-Benz представила на авторынке России новую лимитированную версию фургона Sprinter с мотором мощностью 114 «лошадей». Модель разработана с учетом российских особенностей эксплуатации и оснащено системой стабилизации Adaptive ESP.

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