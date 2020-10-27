Москва, 27 октября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Меры поддержки детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, безусловно, нужны и важны, причем не только в пандемийное время, но и во все времена. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина российскому правительству:

Николай Терпсихоров. Окно в мир. 1928

«В дополнение к поручению президента я бы добавила не только и не столько сохранение существующих видов административной и уголовной ответственности для тех, кто не выплачивает алименты в полном размере, а наведение порядка в этой области. Многие существующие меры по воздействию на злостных алиментщиков не работают. При этом «уклонисты» постоянно находят новые способы уклоняться от выплат и строгого наказания. Например, очень распространен случай, когда работодатели идут навстречу уклонистам и скрывают реальный доход от судебных приставов.

Я считаю, такие действия должны строго наказываться. Не работает и статья о злостном уклонении от уплаты алиментов. Даже если уголовное дело и заводится, то прекращается сразу же после погашения задолженности. Из-за этого у злостных алиментщиков складывается впечатление, что уголовная ответственность их не коснется. Поэтому вмешательство законодателей в эту сферу определенно требуется. И для начала я бы доработала уже имеющиеся законы, чтобы система работала как часы. Возможно, тогда и не потребуется создание новых сложных конструкций, чтобы урегулировать алиментный вопрос в стране».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение российскому правительству о том, что, чтобы предложить новые виды адресной помощи детям должников по алиментам. Работа ведётся в рамках достижения национальной цели «сохранение населения, здоровья и благополучия людей».