Биробиджан, 27 октября, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В Еврейской АО медицинскому брату Биробиджанского психоневрологического интерната не предоставили допвыплаты за уход за подопечной, у которой было выявлено заражение коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Медик

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Медбрату должны были начислить выплаты стимулирующего характера и премиальные. Сделано этого не было. Тогда прокуратура внесла представление директору учреждения.

Руководство интерната удовлетворило требования прокуратуры лишь частично: медбрату выплатили премиальные, но отказали в предоставлении стимулирующих выплат.

Прокуратура возбудила административные дела, и решением суда Биробиджанский психоневрологический интернат признан виновным в невыполнении законных требований прокуратуры по фактам нарушений трудового законодательства.

Руководство учреждения обжалует решение в вышестоящий суд.

«По вступлении судебного постановления в законную силу надзорное ведомство намерено обратиться в интересах заявителя в суд о взыскании в его пользу выплат стимулирующего характера за работу в особых условиях», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, и в следующем году продолжат получать поддержку от государства. Правительство России приняло решение продлить федеральные доплаты до конца 2021 года. Об этом 23 октября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в социальном блоке российского правительства.