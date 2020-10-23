Москва, , 08:25 — REGNUM Медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, и в следующем году продолжат получать поддержку от государства. Правительство России приняло решение продлить федеральные доплаты до конца 2021 года. Об этом 23 октября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в социальном блоке российского правительства.

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«У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в Резервном фонде, в расходах это есть», — пояснил министр финансов Антон Силуанов на встрече с фракцией «Единой России».

Глава федерального ведомства добавил, что размер этих выплат не изменился. При начислении набдавок будут учитывать точное время, в течение которого медицинские работники работают непосредственно в опасной зоне.

Отмечается, что при этом будет изменён механизм этих выплат. Напомним, что раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а оттуда в регионы. Теперь, по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, администрирование выплатами переведут на федеральный уровень.

Их напрямую будет осуществлять один из внебюджетных фондов —Пенсионный фонд, ФФОМС или Фонд социального страхования (ФСС) — под совместным руководством Минздрава и Минтруда.

«Это позволит в будущем избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов», — подчеркнул источник издания в правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные надбавки медицинским работникам за работу в условиях COVID-19 были введены по инициативе президента РФ Владимира Путина и выплачиваются в России с апреля 2020 года. Так, изначально врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом, были предусмотрены дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей, среднему звену — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч. Врачам скорой помощи пообещали платить 50 тыс. рублей в месяц, фельдшерам, водителям — 25 тыс. рублей.