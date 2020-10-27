Москва, 27 октября, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Стимулировать рождаемость можно и нужно, но главное — вернуть женщине уверенность, что она родит ребёнка в благополучную и здоровую во всех смыслах жизнь, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 октября, комментируя поручение президента России Владимира Путина.

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Как сообщалось ранее, Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсоветапоручил оценить работу медицинских организаций по профилактике абортов и разработать меры по ее улучшению.

« Помню, как в 1980 году мы с женой решили завести ребёнка, и в следующем году у нас родился сын. Хорошо помню, как мы решались на нового ребенка в 1989. Если в первом случае прибавлению в семье способствовали все обстоятельства, нам просто хотелось родить ещё одного человека в ту счастливую жизнь, которой мы тогда жили, то с 1989—1990 годами всё было сложнее. Положение в стране становилось всё менее стабильным, с продуктами и медобслуживанием уже было плохо. Тем не менее решение иметь не одного, а двух детей у нас было уверенное.

Всё это я рассказал, чтобы яснее донести свою главную мысль: преобладающим в решении о детях, на наш с женой взгляд, являются не конкретные обстоятельства, а понимание того, в какую жизнь, в какое общество, в какую страну ты рождаешь нового человека. Даже в 1990 году мы жили надеждой на улучшение, и она перекрывала давление конкретной обстановки.

Общаясь сегодня с молодыми ребятами, я вижу, что этого фактора, надежды на скорое улучшение, у них почти нет. Да, появилась некоторая часть верующей молодёжи, православной или мусульманской, они в подходе к вопросу о семье руководствуются преимущественно религиозными соображениями, воспринимают рождение детей как непременную часть своего предназначения как человека, но большинство-то молодых людей в нашей стране о долге продолжения рода не думают! Вот здесь вступает в действие фактор материального благополучия и уверенности в будущем. Или хотя бы надежды. А её-то как раз не хватает.