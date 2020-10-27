Хабаровск, 27 октября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Хабаровском крае развернуто 2395 ковидных коек, из них 1350 — в столице региона, в Комсомольске — 720, в районах — 325. В течение двух дней планируют добавить в Хабаровске ещё 200 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмонией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

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Кроме того, принято решение о приостановлении на десять дней оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках Хабаровска — медики перегружены вызовами. Иногда прихода терапевта на дом ждут по два дня.

По словам и. о. зампредседателя регионального правительства Евгения Никонова, из-за того, что поликлиники не справляются, возникла сложнейшая ситуация с приездом на вызов машин скорой помощи — они едут на выезд по 8−9 часов. В сутки поступает до 1500 вызовов.

«И в основном это вызовы по ковиду, но ведь никто не отменял инсультов, инфарктов, дорожно-транспортных происшествий, на которые скорая должна выезжать в первую очередь», — сказал Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы с пандемией коронавируса система здравоохранения России работает на полную мощность, и потому населению страны нужно сплотиться для остановки инфекционного процесса. Об этом 27 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».