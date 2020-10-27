Москва, 27 октября, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Российская рок-певица Земфира заразилась коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Земфира

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"44-летняя певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на корону. Вчера ей сообщили о положительном результате», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на данный момент певица находится на домашнем карантине и проходит лечение по рекомендации врачей.

Официального подтверждения этой информации со стороны самой Земфиры не поступало.