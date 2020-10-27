Москва, 27 октября, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Для увеличения расходов на образование, инфраструктуру и здравоохранение недостаточно одного перераспределения средств. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, для увеличения трат на эти цели следует активнее заниматься заимствованием средств, что уже сейчас начинает делать правительство РФ. К тому же можно больше средств брать из Фонда национального благосостояния.

«Откуда взять средства, если не будем увеличивать налоги? Это повышение заимствований. Правительство на это идет. Это и уменьшение дотаций госкомпаниям. Субсидии зачастую неравномерно распределяются среди компаний, снижая конкурентное равенство. Над структурой бюджета нужно работать и над Фондом национального благосостояния — возможно, нужно больше брать», — заявил Кудрин.