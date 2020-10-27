Москва, 27 октября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 320 человек. Об этом 27 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 320 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на 101 человека больше, чем сутками ранее, когда умерли 219 пациентов.

Всего в России умерли от коронавирусной инфекции 26 589 человек.