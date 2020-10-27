Москва, 27 октября, 2020, 10:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 16 550 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус

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Это на 797 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 17 347 случаев — максимум за время распространения вируса в России.

Среди регионов лидируют Москва (4312), Санкт-Петербург (721) и Подмосковье (496).

Всего в России за время пандемии выявили 1 547 744 случая заражения.