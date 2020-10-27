Москва, 27 октября, 2020, 10:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что в зал пленарных заседаний не пустили двух депутатов, не прошедших тестирование на коронавирус, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Duma.gov.ru Депутаты в масках здороваются

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"Мы сегодня запретили вход в зал двум депутатам, которые не прошли тестирование», — сообщил Володин.

«Меры, которые мы принимаем, позволяют сохранить работоспособность Госдумы», — подчеркнул он.

При этом, по словам Володина, «был один случай, когда передача коронавируса произошла в зале», сосед подхватил.