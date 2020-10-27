Москва, 27 октября, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести встречу депутатов с вице-премьером Татьяной Голиковой по ситуации с пандемией коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Duma.gov.ru Вице-премьер Татьяна Голикова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

"Возможно, мы этот разговор могли бы провести с участием профильных комитетов, фракций, мы могли бы, не откладывая до 11 (ноября), сделать это, либо на этой неделе, либо на следующей», — заявил Володин.

С предложением пригласить Голикову на обсуждение вопросов выступила фракция КПРФ, в частности депутат Госдумы Николай Коломейцев.

Володин поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову («Единая Россия») проработать формат и дату встречи с руководством оперштаба по борьбе с коронавирусом.