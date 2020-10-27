Москва, 27 октября, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, предусматривающее соблюдение масочного режима на всей территории страны. Об этом говорится в документе, подписанном главой ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Масочный режим

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Теперь лица, находящиеся на территории РФ, обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.

Распоряжение вступает в силу с 28 октября 2020 года.