Грозный, 27 октября, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Действия и высказывания президента Франции Эммануэля Макрона являются спланированной атакой на ислам, а сам он — террористом №1. Такое мнение высказал советник главы Чечни, муфтий республики Салах-Хаджи Межиев в своем обращении к Макрону на странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Макрон, ты являешься террористом номер один в мире. Ты, оскорбляя нашего Пророка (Да благословит его Всевышний и приветствует), оскорбляешь всех Пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей»,— заявил муфтий.

По словам Межиева, Макрон после своего призыва повесить карикатуры на пророка Мухаммада на все правительственные здания страны стал первым врагом для мусульман всего мира, и за это ему не избежать кары Всевышнего.

«Бойся гнева Всевышнего и около двух миллиардов мусульман, которые теперь стали твоими заклятыми врагами. Знайте, что вся мусульманская умма всегда будет отстаивать интересы своей религии, верить во Всевышнего Аллаха», — написал муфтий.

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Напомним, 16 октября 18-летний исламист Абдулах Анзоров убил учителя Самуэля Пати, который во время уроков демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это преступление терактом, а самого учителя — «лицом республики» и «тихим героем». Макрон также призвал вывесить карикатуры на пророка на всех зданиях органов власти.