Москва, 27 октября, 2020, 06:32 — ИА Регнум. Обновлённые методические рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции выпустило 26 октября Министерство здравоохранения России. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Павел Соболев ИА REGNUM Заболевший коронавирусом в палате

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В нём говорится, что для лечения COVID-19 могут использоваться ещё пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа.

По всем названным препаратам, поясняют в министерстве, недостаточно информации об эффективности их применения, поэтому окончательное решение в этом вопросе должна принимать лечебная комиссия.

В рекомендации по предупреждению заболевания включены две вакцины, «индуцирующие формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении SARS-CoV-2»: «Гам-КОВИД-Вак», зарегистрированная в августе, и «ЭпиВакКорона», зарегистрированная в октябре.

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На фоне роста заболеваемости COVID-19 приоритетными группами для вакцинации в Минздраве называют работников медицинских и образовательных организаций, сотрудников полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, а также обучающихся в организациях среднего и высшего профессионального образования и лиц, подлежащих призыву на военную службу.