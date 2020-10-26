Москва, 26 октября, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Минздрав России утвердил обновленные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщили 26 октября в пресс-службе ведомства.

Zdrav.nso.ru

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Как отмечается, уже девятая по счёту версия документа содержит ряд важных изменений, в том числе, касающихся диагностики, маршрутизации пациентов с COVID-19 и организации их амбулаторного лечения.

«Методические рекомендации, разработанные ведущими экспертами, содержат новые схемы лечения, которые позволяют эффективно лечить в амбулаторных условиях не только пациентов с лёгким течением коронавирусной инфекции, но и взрослых пациентов со средней тяжестью течения без факторов риска», — сообщили в Минздраве.

В документе также содержатся рекомендации по организации долечивания идущих на поправку пациентов вне специализированных стационаров. В частности, указывается, что в случае выписки на амбулаторное лечение, пациенту должно быть обеспечено ежедневное медицинское наблюдение, в том числе дистанционное.

Сообщается, что новая редакция методических рекомендации уже направлена во все субъекты Федерации для использования в практической работе.