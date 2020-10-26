Анкара, 26 октября, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Переговорный процесс по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе будет результативным только если будут «приняты во внимание допущенные Арменией нарушения», сообщается в заявлении официального представителя министра иностранных дел Турции Хами Аксоя.

Турецкий флаг

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

Он отметил, что только тогда посреднические действия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху принесут результаты, когда будут «приняты во внимание допущенные Арменией нарушения».

Ещё одним условием для результативности посреднической деятельности является «переговорный процесс, направленный на постоянное решение в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и международным правом».

Аксой «Мы считаем, что объявленное прекращение огня может стать устойчивым только в этом случае».

Турецкий представитель настаивает на том, что именно Армения нарушила режим перемирия, который вступил в силу 10 октября, а также те договорённости, что начали действовать 18 октября и 26 октября. Якобы армянские ВС нарушили режим прекращения огня уже через несколько минут.

Аксой «Армения продолжила атаки на азербайджанские позиции на линии фронта и гражданские цели во внутренних районах Азербайджана вдали от зоны конфликта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара не в первый раз заявляет, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ якобы действуют неэффективно в переговорном процессе по Нагорному Карабаху. При этом Турция открыто поддерживает одну из сторон конфликта — Азербайджан.