Нью-Йорк, США, 26 октября, 2020, 23:13 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США серьёзно просели за день торгов 26 октября, главный промышленный индекс Dow Jones потерял более 2%.

Цитата из х/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция Паника на бирже

К концу сессии на Уолл-стрит Dow Jones опустился на 650,19 пункта (2,29%), до 27 685,38 пункта. Диапазон Dow составил 27 370,16 — 28 185,82 пункта.

S&P 500 упал на 62,98 пункта (1,82%), до 3402,41 пункта, диапазон — от 3365,17 до 3438,10 пункта. Nasdaq снизился на 189,35 пункта (1,64%), до 11 358,94 пункта, диапазон — от 11 221,06 до 11 545,63 пункта.

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