Ростов-на-Дону, 26 октября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Врачи, дежурившие в COVID-госпитале Ростова-на-Дону, где, по неофициальным данным, 12 октября скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщали об отключении кислорода. Это отражено в рапорте медицинских работников. Однако проблем с поставкой кислородных баллонов не было, заверила начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.

Kurskzdrav.ru Аппараты ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

"Нам поступили данные в ходе проверки, [был] рапорт от реаниматологов, которые работали в отделении, о том, что были перебои [с кислородом] и даже отключение. Но этот факт могут проверить, тем более это в красной зоне, только следственные органы, которые сейчас этим вопросом занимаются в полном объёме», — цитирует Левицкую ТАСС.

В настоящее время надзорные органы восстанавливают картину произошедшего. По итогам проверки станет ясно, была ли утечка кислорода в тот роковой день. При этом одновременно в стационаре скончались пять пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что по факту ЧП в COVID-госпитале, развёрнутом на базе горбольницы № 20, Росздравнадзор проводит проверку. Ранее в сети появились сообщения о том, что 13 пациентов якобы скончались из-за недостатка кислорода. Власти это сообщение опровергли, назвав произошедшее фейком.