Нарьян-Мар, 26 октября, 2020, 22:02 — ИА Регнум. Чиновники администрации Ненецкого автономного округа не смогут рассчитывать на повышение зарплаты в 2021 году. Как сообщил на своей странице «Вконтакте» губернатор НАО Юрий Бездудный, дополнительные расходы в условиях жесткого дефицита недопустимы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«К денежным выплатам чиновников сейчас применяется понижающий коэффициент — 0.8. Закон о такой оптимизации расходов нашего бюджета действует до 1 января 2021 года. В условиях сокращения окружных расходов считаю важным продлить действие этого понижающего коэффициента минимум ещё на год», — написал губернатор.

Зарплата чиновников в округе держится на уровне 2016 года. По словам Буздудного, это отражается и на текучке кадров.

«Но в сегодняшних условиях считаю преждевременным отмену понижающего коэффициента. С моей позицией солидарны и большинство депутатов», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет НАО в этом году можетнедополучить 7 млрд рублей.