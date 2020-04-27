Нарьян-Мар, , 17:38 — REGNUM Из-за падения цен на нефть бюджет Ненецкого АО может недополучить почти 7 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора НАО Юрий Бездудный на встрече с главой межрайонной инспекции ФНС России Дмитрием Мартыновым.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, на днях Бездудный провёл переговоры с руководством компаний-партнеров Харьягинского соглашения о разделе продукции (ХСРП), которое формирует треть доходов окружного бюджета.

«Уже сегодня наши коллеги и давние партнёры не пытаются вводить нас в заблуждение, мы ведём абсолютно открытый диалог, они сообщают, что доходы от ХСРП в текущем году очень серьёзным образом будут снижены. Речь идёт о том, что в бюджет поступит сумма порядка 1 млрд рублей. При этом нужно понимать, что по прошлому году доходы от ХСРП составили 7,7 млрд рублей», — сказал Юрий Бездудный.

Бюджет Ненецкого округа на 2020−2022 годы рассчитан исходя из прогнозной цены на нефть 57 долларов за баррель, при этом сегодня нефть марки Urals торгуется по цене ниже 10 долларов.

«Мы понимаем, что ситуация очень серьезная, с учетом того, что и спрос на энергоносители практически обрушился. Экономика региона, где 95% бюджета формируется за счет налоговых поступлений от нефтяных компаний, сегодня оказывается в очень трудной ситуации», — заявил глава НАО.

По словам Мартынова, риски по недополучению доходов в окружной бюджет усугубляются тем, что в течение текущего года выпадающие доходы образуются также за счёт недополучения других налогов, которые формируют бюджет.

«Надо понимать, что выпадающие доходы последуют в том числе от тех мер поддержки, которые на сегодняшний день существуют для предприятий и организаций, пострадавших в связи с ограничительными мерами по эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Я говорю о переносе сроков уплаты налогов», — сказал Дмитрий Мартынов.

Добавим, что вопрос сокращения доходов НАО ведется на фоне обсуждений возможного объединения НАО и Архангельской области. Слияние субъектов снова стало актуальным после того, как область возглавил бывший губернатор НАО Александр Цыбульский.