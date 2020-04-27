Нарьян-Мар, 27 апреля 2020, 17:38 — REGNUM Из-за падения цен на нефть бюджет Ненецкого АО может недополучить почти 7 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора НАО Юрий Бездудный на встрече с главой межрайонной инспекции ФНС России Дмитрием Мартыновым.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, на днях Бездудный провёл переговоры с руководством компаний-партнеров Харьягинского соглашения о разделе продукции (ХСРП), которое формирует треть доходов окружного бюджета.
Бюджет Ненецкого округа на 2020−2022 годы рассчитан исходя из прогнозной цены на нефть 57 долларов за баррель, при этом сегодня нефть марки Urals торгуется по цене ниже 10 долларов.
По словам Мартынова, риски по недополучению доходов в окружной бюджет усугубляются тем, что в течение текущего года выпадающие доходы образуются также за счёт недополучения других налогов, которые формируют бюджет.
Добавим, что вопрос сокращения доходов НАО ведется на фоне обсуждений возможного объединения НАО и Архангельской области. Слияние субъектов снова стало актуальным после того, как область возглавил бывший губернатор НАО Александр Цыбульский.