Ереван, 26 октября, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Азербайджанские войска заняли в Карабахе город Кубатлы (в азербайджанском варианте — Губадлы), сообщил 26 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Govorkov Кубатлы

По его словам, город был занят азербайджанскими войсками вечером 25 октября.

«К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям», — сказал Ованнисян.

О переходе города Губадлы под контроль азербайджанских военных 25 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Город Кубатлы (Губадлы) находится не более чем в 10 км от границы Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.