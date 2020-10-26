Нью-Дели, 26 октября, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что картель продлит сокращения добычи в связи с продолжающейся кризисной ситуацией из-за эпидемии коронавируса, 26 октября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы надеялись на восстановление во второй половине 2020 года. К сожалению, как экономический рост, так и восстановление спроса на данный момент остаются слабыми, в основном из-за вируса» , — заявил Баркиндо на виртуальном энергетическом форуме CERAWeek в Индии.

Баркиндо отметил, что картель производителей нефти «сохраняет осторожный оптимизм» в отношении спроса, но восстановление «может занять больше времени», чем ожидалось.

«Мы полны решимости помочь рынку восстановить стабильность, гарантируя, что сокращение запасов продолжится» , — заключил глава ОПЕК.

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