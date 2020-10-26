Санкт-Петербург, 26 октября, 2020, 20:48 — ИА Регнум. Временный инфекционный госпиталь в павильоне №5 выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге в понедельник, 26 октября, начал прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Это стало возможно после того, как Госпиталь для ветеранов войн, чьи сотрудники работают в «Ленэкспо», получил лицензию на медицинскую деятельность по месту расположения временного ковидария.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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«Здесь оборудованы 295 коек, в том числе 15 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ. В павильоне размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение.

До сегодняшнего дня для приема пациентов павильон №5 не открывался, медицинский персонал там на работу не выходил. В павильонах № 5 и 5А разместят пациентов с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Временный ковид-госпиталь также развернут в павильонах №№ 7, 8 и 8А выставочного комплекса «Ленэкспо». Эти павильоны имеют лицензию на медицинскую деятельность и начнут работать в случае ухудшения эпидемической ситуации.

За прошлые сутки в Петербурге зафиксировано 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 57 515 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3627 человек. Выздоровели 36 430 человек.