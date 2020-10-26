Женева, Швейцария, 26 октября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 233 026 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 42 745 212 человек. Такие данные приводит 26 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 3660 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 150 961.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению коронавируса за последнюю неделю составляют США, Индия, Франция, Бразилия, Великобритания, Россия, Аргентина, Италия, Чехия, Испания.