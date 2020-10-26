Подгорица, 26 октября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. Новое парламентское большинство привержено европейской системе ценностей, заявил председатель парламента Черногории Алекса Бечич в ходе встречи с послом Чехии Карелом Урбаном. Он также выразил убеждение, что Чешская Республика будет и впредь поддерживать интеграцию Черногории в Европейский союз. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Skupstina.me Карел Урбан (слева) и Алекса Бечич (справа)

Урбан отметил, что двусторонние отношения являются хорошей основой для дальнейшего укрепления сотрудничества.

Бечич выразил удовлетворение продолжением качественных отношений между двумя странами. Эта встреча, по его словам, дала возможность собеседникам обменяться мнениями о важности сотрудничества на уровне парламентов, при этом они выразили взаимное ожидание того, что будут и впредь укреплять партнерские отношения.