Берлин, 26 октября, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассматривает возможность введения в Германии режима «облегченного карантина» в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом, сообщает 26 октября издание BILD со ссылкой на неназванные источники.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель на переговорах

По утверждению издания, новый режим ограничений может быть согласован с руководством земель 28 октября.

«О новой модели режима ограничений канцлер и 16 глав земель могут договориться на встрече в среду», — сообщает издание.

Предполагается, что образовательные и детские учреждения будут продолжать работать, предприятия торговли получат список ограничений, а работа баров, ресторанов и массовые мероприятия будут запрещены.