Москва, 26 октября, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Акции протеста и забастовки на территории ряда крупных предприятий Белоруссии вызвали обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили комментарии 26 октября в сервисе Яндекс.Новости.

ИА REGNUM Призыв к забастовке. Минск

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«Пожелаем белорусам удачи насладиться ценностями капитализма. Всё нужно испытать на своей шкуре. Нет-нет, я буду держать за них кулаки», — поделился atlet.201.

Часть граждан с пониманием отнеслась к протестующим белорусам. По их видению, граждане бастуют, потому что чувствуют себя обманутыми. Но, тем не менее, те способы, которые они используют для выражения своего возмущения, не являются правильными.

«Это возможно и есть так называемый запрос на социальную справедливость, которая определяется мнением определённой части общества. Когда сытые люди имеющие работу и уверенность в будущем будут готовы нести жертвы и в том числе страны — ради малейшего исправления этой в их глазах несправедливости. В данном случае срока президентства одного человека. Только вот традиция немного неправильная — сначала на выборы не ходят толком, а потом свое мнение озвучивают. Надо бы мирно, наоборот. Пришли все 40 миллионов и своё сказали «нет». А так вот, сколько страданий государству», — пишет Иван И.

Некоторые же пользователи решили упрекнуть протестную массу в том, что она ведёт себя наивно. Комментаторы считают, что лидеры оппозиции ведут страну к краху, а в пример люди поставили опыт переворота в соседней Украине.

«Они совсем с дуба рухнули? Белоруссии придёт конец, если «тихоню» допустить к власти! Я знал, что белорусы наивные, но настолько, это ужас! Соседней страны Украины пример недостаточен, видимо, да уж», — написал Valentin G.

Отдельные граждане указали на то, что смена власти в Белоруссии может привести к значительной переоценке частной собственности, которая может привести к появлению множества торговых центров и элитного жилья, но за счёт исчезновения важных производственных точек.

«Давайте, рабочие, бастуете, поддерживайте этих креаклов, барыг, манагеров. Им всё равно, где и как жить, а заводы и колхозы они вам оптимизируют за пару лет, застроят все ТЦ, ЖК бизнес класса, особняками колхозные поля, а вы пойдёте на рынки торговать, курьерами и охранниками на вахту. И будет вам счастье. И все эти крикуны, которые вас к забастовкам толкают, о вас потом и не вспомнят и назовут неэффективными и пережитками прошлого», — считает пользователь «100 КГ».

Напомним, 26 октября стало известно, что в Белоруссии начались забастовки на ряде крупных предприятий страны.