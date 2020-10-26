Москва, 26 октября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Изменения в налогообложении при формировании федерального бюджета на 2021−2013 годы не принесут дополнительных ресурсов государству непосредственно, но повлекут благоприятные эффекты для экономики. Об этом 26 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с руководством Государственной думы и главами фракций.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

«Мы увеличили справедливость налогообложения для сырьевого сектора. Это касается в первую очередь предприятий, работающих в нефтяном секторе, там предусмотрели дополнительные регулирующие меры по настройке налогообложения», — заявил Силуанов.

«В целом хочу сказать, что налоговые меры не предусматривают каких-то дополнительных ресурсов для бюджета, они нейтральны для бюджета, что важно», — подчеркнул он.

С одной стороны, по его словам, происходит снижение нагрузки, а с другой — увеличение, а для бюджета это не приносит дополнительных денежных средств.

«Но структурно, на наш взгляд, они очень правильно реагируют для поддержки именно новых секторов экономики и, конечно, малого предпринимательства, где работает большое количество наших граждан», — отметил министр.